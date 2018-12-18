В Запорожье посреди ночи у мужчины вырвали из рук мобильный телефон

В Запорожье ночью неизвестный на улице выхватил из рук прохожего мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Инцидент произошел 18 декабря, около четырех часов ночи по улице Гудыменко, в Хортицком районе города: к мужчине подошли неизвестные и спросили, который час. Горожанин достал из кармана мобильный, после чего один из злоумышленников выхватил телефон и убежал во дворы.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, опросили пострадавшего и установили приметы преступников, а вскоре их задержали по горячим следам.

Во время поверхностного осмотра копы нашли у злоумышленников телефон потерпевшего и еще один разобранный. Сейчас специалисты устанавливают владельца второго телефона.

На место происшествия вызвали следователей. Устанавливаются все обстоятельства ограбления.