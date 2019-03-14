В Запорожье полицейские задержали пьяного водителя Subaru

Запорожские патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Subaru Forester, который ехал по ул. Победы. Во время общения с 52-летним водителем, правоохранители заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование на наличие алкоголя, но он отказался.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В сопровождении патрульных мужчину доставили в медучреждение, где он прошел освидетельствование. Результат оказался положительный - 2.05 ‰.

В отношении водителя составили протокол по ст. 130 КуоАП.

За минувшие сутки полицейские составили 4 протокола за управление авто в состоянии опьянения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!