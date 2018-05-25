В Запорожье полицейская избила мужчину за замечание

В Запорожье следователи прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы патрульной полиции, которая беспричинно избила человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

По информации ведомства, уголовное производство начато после того, как в сеть попало видео неправомерных действий сотрудницы правоохранительных органов. Инцидент произошел 10 апреля. Полицейская несколько раз ударила мужчину руками и ногами за то, что он просил обращаться к нему на "вы".

Вину патрульной подтвердили показания очевидцев, а также заключения экспертизы и непосредственно видеозапись избиения.

Вчера, 24 мая, сотруднице полиции сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении ее от должности.

Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.