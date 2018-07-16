В Запорожье пенсионер на иномарке насмерть сбил женщину-пешехода

Решается вопрос об открытии уголовного производства

ДТП произошло сегодня, около 8 утра по ул. Бородинской, что в Днепровском районе. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Известно, что 75 –летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf" сбил пешехода — женщину 1974 года рождения, которая переходила дорогу по ходу движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст 286 ст УК Украины, предусматривающей лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.