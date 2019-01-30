В Запорожье от жилого дома отвалился кусок бетона и упал на тротуар

В центре Запорожья с фасада жилого дома откололся кусок бетонной плиты.
Об этом в соцсети сообщили очевидцы, передает "Заноза".
Инцидент произошел сегодня ночью, 30 января, по улице Леонида Жаботинского, 5. С фасада многоэтажки отвалилась часть бетонной лепнины.
К счастью, в этот момент под домом никто не проходил, пострадавших нет. По словам местных жителей, в управляющей компании не реагируют на заявки.
"Ненароком пролетела мысль, то ли взорвали что-то, то ли землетрясение в любимом Запорожье Но нет, это всего лишь нашему "любимому" КП "Запоріжремсервіс" некогда заниматься своей работой", - рассказал житель аварийного дома Роман Кодак.
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