В Запорожье от гриппа умер полуторамесячный младенец

В Запорожье от осложнений, обусловленных гриппом, умер младенец.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук.

О смерти ребенка, которому было полтора месяца, стало известно вечером 16 января. Диагноз "грипп" был подтвержден лабораторно. Все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными.

Также отмечается, что 16 января от гриппа в Украине умер еще один человек – пожилой мужчина из Житомира. Всего с начала эпидемического сезона в стране было зафиксировано 19 случаев летального исхода от гриппа.

Отметим, всего на минувшей неделе в Запорожской области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8377 человек. Почти половину из них составили дети до 17 лет.

Также в больницы госпитализировали 315 заболевших, из них 189 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 2,5%, однако в конце января ожидается подъем заболеваемости, что связано с окончанием каникул и выходом школьников на учебу.

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