|Запорожья
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

В Запорожье обворовали припаркованное авто

75

Инцидент произошел в Космическом микрорайоне Запорожья.

Так, по улице Европейская была совершена кража аккумулятора из припаркованного автомобиля. Очевидцы, которые заметили вора за тем, как он совершает преступление, сразу же сообщили в полицию.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции застали вора, который при виде их выкинул мешок, который был в руках, и бросился бежать. После того, как полиция его все же остановила, он так и не смог объяснить откуда в его мешке аккумулятор.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

В Запорожье обворовали припаркованное авто

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения