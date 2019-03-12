В Запорожье обворовали припаркованное авто

Инцидент произошел в Космическом микрорайоне Запорожья.

Так, по улице Европейская была совершена кража аккумулятора из припаркованного автомобиля. Очевидцы, которые заметили вора за тем, как он совершает преступление, сразу же сообщили в полицию.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции застали вора, который при виде их выкинул мешок, который был в руках, и бросился бежать. После того, как полиция его все же остановила, он так и не смог объяснить откуда в его мешке аккумулятор.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

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