В Запорожье обнаружен неопознанный труп

Страшную находку обнаружил подросток, который приехал на карьер. Сначала он обнаружил брошенный велосипед, а затем заметил и тело в воде

По словам очевидцев, вчера, 27 сентября, подросток приехал на карьер и обнаружил велосипед. Брошенный велосипед вызвал у 17-летнего парня подозрения, а спустя некоторое время он заметил труп в воде. Парень вызвал полицию.

Тело мужчины находится на расстоянии 15-20 метров от берега, поэтому полицейские не могут его достать. Вероятнее всего тело будут вытаскивать из воды сотрудники ГСЧС.