|Запорожья
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

В Запорожье ночью обокрали спортивный клуб

237

Инцидент произошел вчера ночью, 28 января, в Хортицком районе по улице Новгородская.

Преступников, которые забрались в фитнес-клуб “Orange Fitness”, было двое.

Как зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная в клубе, они скрывали лица за масками. В результате преступники вынесли плазменный телевизор.

Сегодня ночью 28.01.19 в Хортицком районе произошло ограбление фитнес клуба "Orange Fitness 🍊🍊🍊"по улице Новгородская 4A .Злоумышленники в масках наглым образом проникли в помещение и начали выносить имущество . Заявление подано в отделение полиции . Может кто-то видел, или зафиксировал видеорегистратор, двух воров с плазмой? Пишите в Direct От подписчика #Запорожье #новости #zp #zp_news

Публикация от Запорожье (@zp_news)

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги