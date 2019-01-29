В Запорожье ночью обокрали спортивный клуб

Инцидент произошел вчера ночью, 28 января, в Хортицком районе по улице Новгородская.

Преступников, которые забрались в фитнес-клуб “Orange Fitness”, было двое.

Как зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная в клубе, они скрывали лица за масками. В результате преступники вынесли плазменный телевизор.

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