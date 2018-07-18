В Запорожье нетрезвый автомобилист разругался с женой и врезался в столб (ФОТО)

Сегодня утром, около 7:00 в Бородинском микрорайоне произошло ДТП с пострадавшими

Возле дома, расположенного по адресу ул. Бородинская, 132 опрокинулся автомобиль ВАЗ 2107. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Как установили правоохранители, накануне водитель "Жигулей" поссорился с супругой и, утром, находясь в нетрезвом виде, сел за руль. Пьяный водитель съехал с проезжей части, врезался в столб и перевернулся на своем авто.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП установят следователи.