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В Запорожье неизвестные разбили окно в дорогой иномарке и украли из неё вещи

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Инцидент произошел в Шевченковском районе Запорожья.

Так, вчера вечером, 3 марта, по улице Блюллова, 5, неизвестные разбили окно в припаркованной Мазде и вытащили из авто вещи. Из украденного: сумка, в которой находился паспорт владельца машины, водительское удостоверение, удостоверение главного исполнителя Шевченковского района, на имя заявителя, , регистрационный документ на авто Мазда. Плюс к этому, в сумке находились 5000 гривен.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Преступники пока не найдены.

В Запорожье неизвестные разбили окно в дорогой иномарке и украли из неё вещи

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