В Запорожье нашли труп ребенка мусорном баке

Ребенок только успел появиться на свет, как его тут же хладнокровно убили, выбросив в один из мусорных баков. Кто и зачем так жестоко расправился с новорожденным?

Вопиющий инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья. Вчера, десятого марта, в обеденное время, в полицию поступил вызов о найденном трупе ребенка по улице Новгородской. Убитого нашли лежащим в мусорном баке.

Тело младенца было направлено на экспертизу для установления точного времени и причин смерти. По факту открыто уголовное производство. На данный момент выясняются обстояотельства происшествия. Следствие продолжается. Об этом информирует пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

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