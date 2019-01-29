В Запорожье на заправке вооруженные люди ограбили мужчину

Ночью 28 января на заправка не пр. Соборном неизвестные напали на мужчину. Угрожая ему ружьем, мужчину ограбили. У него забрали деньги.

Потерпевший сразу заявил о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро смогли найти налетчиков. Грабителей задержали на ул. Железнодорожной. Тут остановили автомобиль, на который указал заявитель.

В салоне остановленного авто находилось 2 человека. В багажнике у них лежало ружье. С места задержания их доставили в райотдел, сообщают в пресс-службе областного управления полиции.

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