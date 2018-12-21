В Запорожье на центральном проспекте Volkswagen сбил женщину

Позавчера, 19 декабря, в Запорожье на проспекте Соборном иномарка сбила пенсионерку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

Авария случилась около 19:00. Водитель автомобиля "Volkswagen" ехал по проспекту Соборной в направлении улицы Гагарина. Не доехав до остановки "Сталеваров" он сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном для этого месте.

В результате 67-летнюю женщину забрали в больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Это правонарушение может повлечь штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.