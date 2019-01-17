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В Запорожье на пешеходном переходе иномарка снесла человека и врезалась в другое авто (ПОДРОБНОСТИ)

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Шансов выжить у 71 женщины просто не было, удар был настолько сильным, что тело отбросило на 20 метров. Реанимировать пешехода не удалось.

Жуткое ДТП произошло вчера, 16 января, около 19 часов, в Шевченковском районе Запорожья. Митсубиси буквально снёс женщину переходившую дорогу на пешеходном переходе. Как сообщают очевидцы, силой удара тело пострадавшей откинуло на 20 метров. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, реанимировать запорожанку не удалось.

Очевидцы отмечают, что после произошедшего автомобиль-убийца продолжил движение. Его остановил лишь появившийся на пути автомобиль Рено. К счастью водитель и пассажиры Рено Меган не пострадали.

В Запорожье на пешеходном переходе иномарка снесла человека и врезалась в другое авто (ПОДРОБНОСТИ)

У 29-летнего водителя диагностировали перелом руки. Он госпитализирован. На месте происшествия работала полиция. Установить причину и подробности ДТП предстоит правоохранителям.

В Запорожье на пешеходном переходе иномарка снесла человека и врезалась в другое авто (ПОДРОБНОСТИ)

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