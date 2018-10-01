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В Запорожье на Набережной произошло тройное ДТП с фурой

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Вечером, 30 сентября, на перекрестке улицы Тбилисской и Набережной случилось ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Авария случилась около 19.40. 47-летний водитель Daewoo не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с Volvo с полуприцепом INDOX, а также с Mercedes-Benz, который двигался во встречном направлении. В результате машины получили механические повреждения, причинен материальный ущерб, травмированных нет.

На водителя Daewoo составили протокол ст.124 КУоАП, пп.2.3 (б), 13.1 ПДД. Также у него забрали права и выдали временное разрешение на вождение.

В Запорожье на Набережной произошло тройное ДТП с фурой

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