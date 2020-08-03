В Запорожье мужчина устроил разборки с охранником супермаркета из-за маски . Видео 18+

Днем 3 августа в Запорожье на площади Пушкина произошла драка между охранником супермаркета АТБ и покупателем.

Мужчине на кассе сделали замечание, чтобы он надел маску, однако тот отказался и стал вести себя агрессивно, пишет zp.vgorode.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также покупатель стал обижать кассира, схватил сигареты, а потом бросился с кулаками на охранника. Тот долго не отвечал, но в итоге повалил мужчину на пол, несмотря на то, что он в несколько раз массивнее охранника, и удерживал до приезда полиции.

Правоохранители задержали дебошира.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье толпа горожан атаковала магазин подержанной одежды секонд-хенд. Люди собрались у дверей еще до его открытия.