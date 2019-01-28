В Запорожье мужчина устроил разбой в отделении почты

Инцидент произошел в Бородинском микрорайоне.

Так, в отделение почты, что по улице Товарищеской, зашел мужчина и попросил кассиров разменять ему крупную купюру. После этого, злодей заполучил деньги из рук кассира и бросился убегать.

Девушка кинулась догонять вора, но тот пригрозил ей предметом, который визуально смахивал на пистолет. Девушка испугалась и вызвала полицию.

В тот же момент на территории города была объявлена операция “Сирена”. Спустя некоторое время злоумышленника удалось задержать на выезде с плотины.

Теперь вору грозит до 7 лет тюремного заключения. Об этом информирует пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

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