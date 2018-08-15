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В Запорожье мужчина украл детский велосипед и пытался откупиться от полиции тысячей гривен

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В Заводском районе Запорожья задержали 42-летнего местного жителя, который похитил трехколесный детский велосипед. Он попытался откупиться от полицейских.

О краже велосипеда на улице Перспективной патрульным сообщили вечером 14 августа, передает пресс-служба ГУНП Запорожской области. Мужчину вскоре задержали с велосипедом. Выяснилось, что он имеет судимость.

Задержанный предложил патрульным 1000 гривен, чтобы избежать ответственности за кражу.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

В отношении задержанного ведутся два уголовных производства — за кражу и за предложение взятки должностному лицу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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