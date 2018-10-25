В Запорожье мужчина убил а затем поджог собственного отца

Житель Запорожья избил отца с такой силой, что тот от полученных травм скончался на месте. После чего убийца прикрыл тело матрасом и поджог его, а сам скрылся с места преступления на автомобиле своей жертвы.

Убийство с особой жестокостью произошло в в мае этого года. В ходе расследования стало известно, что ранее судимый местный житель решил ограбить своего отца. Он бил пенсионера табуретом по голове до тех пор, пока тот не потерял сознание. Полученные травмы были не совместимы с жизнью. После совершения жуткого убийства сын ограбил убитого отца и прикрыв тело матрасом поджог его. Сам же сел в автомобиль жертвы и скрылся с места преступления.

Отметим, что пожар вовремя потушили соседи, а сам убийца был пойман по горячим следам.

В настящиймомент досудебное расследование по этому делу окончено, обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Мужчина обвиняется ч. 4 ст. 187, п.6. ч.2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.