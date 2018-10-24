В Запорожье молодого мужчину расплющило краном

Во время проверки готовности машины на 27-летнего парня упал сегмент стрелы крана грузовика. Он получил ужасные травмы, и по предварительной информации находится в коме.

Как сообщает IPnews со ссылкой на собственные источники, несчастный случай произошел в пятницу, 19 октября, на предприятии “Морот Сич”. Парень с коллегами, водителями, проверял готовность автомобиля к выезду, когда произошел инцидент. Его придавило сегментом стрелы крана грузовика.

Товарищи кинулись на помощь, и им удалось вытащить пострадавшего из-под сорвавшейся , однако молодой человек получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, потерял глаз, травму позвоночника и другие ранения. По предварительной информации он находится в коме.

Данный инцидент расследует специальная комиссия гоструда.