В Запорожье "Киевстар" пострадал от преступников (ФОТО)

Воры пытались украсть технику

В Запорожье в ночь на сегодня, 15 марта, полиция задержала двоих мужчин по подозрению в попытке кражи оборудования интернет-оператора "Киевстар".

Как сообщает местная патрульная полиция, ночью поступил вызов на улицу Павлокичкасская.

"Во втором подъезде слышно, что кто-то что-то выламывает на 14-м этаже. Вход в подъезд свободен", - сообщили правоохранителям.

На месте происшествия копы обнаружили взломанный узел связи компании "Киевстар" со следами крови у замка.

Внутри патрульные обнаружили следы кражи устройств аварийного питания интернет сети, и 3 демонтированных аккумуляторных батареи.

На крыше дома инспекторы обнаружили еще 5 аккумуляторных батарей.

По следам крови патрульные обнаружили на 14-м этаже двух граждан, которые пытались скрыться от полиции, путались в показаниях и не могли четко объяснить, что делают в этом месте.

Подозреваемые находились в грязной одежде и у одного был порезан палец на руке со следами крови.

На место задержания вызвали следственную группу Заводского отделения полиции.

Задержанные ранее привлекались за кражу.

Фото: патрульная полиция Запорожской области