В Запорожье из-за столкновения с “Хаммером” маршрутка с пассажирами перевернулась и повредила две легковушки

Авария произошла сегодня утром, около 9:00, в районе Металлургов. По предварительной информации, водитель автомобиля HUMMER H2, двигаясь по ул. Независимой Украины на перекрестке с бульваром Парковым, столкнулся с маршруткой №89.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В результате столкновения маршрутка перевернулась, задев два припаркованных авто. Предварительно, пострадал один человек – пассажир маршрутки.

Он доставлен в больницу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!