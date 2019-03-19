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В Запорожье из-за столкновения с “Хаммером” маршрутка с пассажирами перевернулась и повредила две легковушки

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Авария произошла сегодня утром, около 9:00, в районе Металлургов. По предварительной информации, водитель автомобиля HUMMER H2, двигаясь по ул. Независимой Украины на перекрестке с бульваром Парковым, столкнулся с маршруткой №89.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В результате столкновения маршрутка перевернулась, задев два припаркованных авто. Предварительно, пострадал один человек – пассажир маршрутки.

Он доставлен в больницу.

В Запорожье из-за столкновения с “Хаммером” маршрутка с пассажирами перевернулась и повредила две легковушки
В Запорожье из-за столкновения с “Хаммером” маршрутка с пассажирами перевернулась и повредила две легковушки
В Запорожье из-за столкновения с “Хаммером” маршрутка с пассажирами перевернулась и повредила две легковушки
В Запорожье из-за столкновения с “Хаммером” маршрутка с пассажирами перевернулась и повредила две легковушки

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