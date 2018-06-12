В Запорожье грабитель напал в подъезде на несовершеннолетнюю

Добычей злоумышленника стал мобильный телефон.

В Запорожье неизвестный ограбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел 11 июня около двух часов дня. В полицию обратилась горожанка, которая сообщила, что ее 17-летнюю дочь ограбили.

Выяснилось, что в подъезде дома по улице Магистральной к девушке подошел незнакомец, который выхватил у нее телефон и убежал. Пострадавшая подробно описала полицейским приметы преступника.

При отработке территории копы оперативно задержали грабителя. Им оказался 37-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Открыто уголовное производство по статье "грабеж". Задержанному грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. Идет досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области