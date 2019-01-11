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В Запорожье горело студенческое общежитие

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В Вознесеновском районе Запорожья, по ул. Независимой Украины горело общежитие Запорожского электротехнического колледжа. На место происшествия выехало 7 единиц техники и 21 спасатель.

Об этом 061 рассказали в ГСЧС.

По информации ведомства, горели домашние вещи. В комнате находилось 2 человека, которых оперативно эвакуировали. Всего из здания на свежий воздух вывели 50 человек.

Пожар потушили буквально за час. Как выяснилось, жительница комнаты оставила включенным обогреватель и ушла в гости, — сообщили в запорожском управлении ГСЧС.

В Запорожье горело студенческое общежитие

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