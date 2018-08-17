В Запорожье горел торговый центр: возможен поджог

Сегодня, около 3:40 в Запорожье, в торговом центре, расположенном на проспекте Соборном, 53 (ТЦ "Интрейд") сработала пожарная сигнализация. В ходе обследования здания, оказалось, что с левой стороны торгового центра (в "крыле", в котором расположен обувной магазин) отогнут короб, разбита витрина, а внутри самого магазина было сильное задымление.

Об этом 061 рассказала директор ООО "Агроторгсервис, ЛТД" (на балансе которого находится торговый центр) Наталья Дмитриева.

"Внутри магазина сработала система пожаротушения и порошком засыпало пламя. Приехали спасатели и все затушили. Была очень сильная задымленность. Зайти в здание было невозможно. Сейчас на месте работает специалист ГСЧС, он даст свои заключения. Но предварительно, мы считаем, что это был поджог. Магазин горел внутри — проводки в том месте нет. Когда на охранный пульт пришло сообщение, в здании проблем с электроэнергией не было", - говорит Наталья Дмитриева.

В то же время в ГСЧС отмечают, что информация о пожаре в торговом центре поступила к ним в 3:50. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в магазине "Обувной бум" горит внешняя витрина на площади 1 кв. м. В 4:05 пожарные локализовали возгорание, в 04:25 - полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.