В Запорожье "Газель" вылетела на тротуар и сбила женщину-пешехода

В Запорожье на бульваре Шевченко неуправляемая ГАЗель сбила 80-летнюю пенсионерку.

Об этом сообщают в патрульной полиции.

25-летний водитель врезался в столб и, продолжая движение, вылетел на тротуар и сбил 80-летнюю женщину. К счастью, автомобиль только зацепил женщину сбоку. Если бы она стояла ближе к центру тротуара, последствия могли быть более серьезными.

Пенсионерка получила легкие телесные повреждения. Впрочем, она написала заявление, что не имеет претензий к водителю.

На видео с камер наблюдения, опубликованных в социальной сети, видно, что двое других пешеходов заметили авто, вылетевшее на тротуар, и успели отскочить. Пенсионерка стояла спиной к едущей ГАЗели.

На водителя составили протокол по статье 124 Кодекса административных правонарушений ("Нарушение ПДД"), права у него не изымали.

На месте работали сотрудники полиции.