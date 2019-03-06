В Запорожье дама за рулем спровоцировала ДТП с автобусом, перевозившим военных

ДТП произошло сегодня, 6 марта, около десяти часов утра на Набережной магистрали.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, дорогу не поделили легковой автомобиль "Nissan Navara" и автобус "ПАЗ 672", в котором находились военные.

В результате происшествия никто не пострадал.

Авария случилась по вине 38-летней женщины - водителя внедорожника. Патрульные составили на нее протокол по ст. 124 КУоАП. У женщины изъяли водительские права, от временного разрешения она отказалась.

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