В Запорожье "черный" рынок лишили наркотиков почти на миллион (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители провели обыск у ранее судимого запорожца

В Запорожье сегодня, 25 января, у ранее судимого местного жителя полиция изъяла наркотиков стоимостью на "черном рынке" около 850 тыс. грн.

Как сообщает полиция области, полицейские обнаружили и изъяли марихуану виде "шишек" и в измельченной состоянии общим весом 7 кг.

Также зип-пакет с наркотическим веществом весом около 10 грамм (наркотическое средство "гашиш"), устройство для курения наркотического средства "марихуана".

Начато досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фото: полиция Запорожской области