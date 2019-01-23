В Запорожье было совершено нападение на водителя маршрутки

На мужчину напали в Шевченковском районе города.

Так, в понедельник, 21 января, на улице Чаривной водитель автобуса "МАN" остановился и вышел из транспорта, чтобы починить неисправность. Вместе с водителем вышли и пассажиры.

Дверь в салон водитель оставил открытой, а когда вернулся в салон то заметил вора, который хотел украсть его вещи – деньги и удостоверение. Ошеломленный водитель попытался остановить грабителя, но тот оказался с ножом. Мужчина обратился в полицию.

Спустя некоторое время правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина. К слову, от полиции грабитель тоже пытался убежать и пытался сесть в припаркованный "Mercedes Benz". Однако, его все же поймали. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

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