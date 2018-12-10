В Запорожье BMW столкнулся с автомобилем патрульной полиции (ВИДЕО)

8 декабря в 10.50 на регулированном перекрестке улиц Трегубенко и Богдана Хмельницкого служебный "Приус" столкнулся с BMW Х5 на еврономерах.

Как сообщала пресс-служба патрульной полиции Запорожья, полицейский за рулем служебного авто двигался в сторону ул. Трегубенка с включенными маячками синего и красного цветов, когда попал в ДТП с BMW под управлением 25-летнего водителя.

В сети появилось видео момента столкновения, на котором видно, что авто патрульных выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, тогда как BMW начинает движение на зеленый. Были ли включены на момент движения спецсигналы у патрульного авто, непонятно. В обстоятельствах дела разбирается прокуратура.

В результате аварии патрульный попал в больницу.