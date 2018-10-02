В Запорожье бездомный облил молодую девушку кислотой

По неизвестной причине неизвестный бездомный облил молодую девушку кислотой вчера утром, 1 октября.

Инцидент произошел в районе "АТБ" по ул. профессора Толока в Бородинском микрорайоне около 7:30 утра. Как сообщает Zanoza со ссылкой на очевидцев, преступление совершил бездомный бродяга. На месте происшествия работали медики сразу двух автомобилей "скорой помощи", и наряд полиции.

В полиции факт покушения подтвердили. По словам пресс-секретаря нацполиции области, неизвестный злоумышленник плеснул 24-летней запорожанке неизвестную жидкость несколько раз. Пострадавшую госпитализировали.

Подробности происшествия выяснят правоохранители.