В Запорожье бесследно исчез молодой парень, страдающий потерей памяти (ФОТО)

Во вторник, 25 сентября в Запорожье пропал молодой парень Усачев Алексей Александрович. Так, пропавший вышел из дома в районе “Украины”, но назад так и не вернулся. Родственники предполагают, что Алексей мог забыть дорогу домой, так как у него проблемы с памятью.

Приметы пропавшего: рост – 182 см, на вид – 30 лет, крупное телосложение, лицо округлое, глаза – серо-зеленые, небольшая небритость, между передними верхними зубами большая щель, короткая стрижка, седые волосы.

Был одет в серую куртку с темно-серыми вставками, красные штаны, темно-синие кроссовки, под курткой футболка с его собственным фото. При себе имел пенсионное удостоверение (по инвалидности).

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Алексея, просят сообщить по телефону: 0688616767 – Саша или 0983072160 – мама Инга.

Источник: IPnews