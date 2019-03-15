В Запорожье автобус въехал в столб в первый день работы на новом маршруте

Сегодня, 15 марта, около 08:50 патрульные получили вызов о том, что по ул. Стешенко (Коммунарский район Запорожья) произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прибыв на место происшествия патрульные установили, что автобус МАЗ, который курсирует по маршруту №29, въехал в столб электропередач. За рулем находился 48-летний водитель, на него составили протокол по ст. 124 КуоАП.

В результате аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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