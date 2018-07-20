В Запорожье "Ауди" ударила и опрокинула вверх дном "Жигули" (ФОТО)

Авария случилась вчера, 19 июля, около девяти часов утра возле супермаркета "Сильпо" на Хортицком шоссе

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 38-летний водитель авто "Audi A6", двигаясь в направлении улицы Рельефной, врезался в "Жигули" под управлением 33-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения "ВАЗ" перевернулся на крышу.

ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки был невнимателен, превысил скорость и не придерживался безопасной дистанции.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Оба водителя прошли на месте тест на алкогольное опьянение — результаты отрицательные (0.00 промилле).

На водителя "Audi" патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП). Кроме этого, у него изъяли водительское удостоверение и выдали временные права.