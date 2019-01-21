В Запорожье активисты напали на аптеку и сожгли медпрепараты в центре города

В Запорожье активисты разгромили аптеку, где якобы свободно торговали наркосодержащими препаратами. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

По данным правоохранителей в воскресенье, 20 января, около 12:00 у здания областного управления полиции собрались активисты. На встрече с руководством полиции они обсудили проблемы наркопреступности.

В этот же день около 14:15 активисты отправились в аптеку, расположенную на проспекте Металлургов, и устроили ссору с провизорами. Затем они вынесли из помещения на улицу коробки с лекарствами и подожгли их. По словам активистов, это были наркосодержащие рецептурные препараты.

Кроме того, в ходе ссоры один из активистов задел сотрудницу аптеки. Девушку госпитализировали в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, причастные к совершению преступления.

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