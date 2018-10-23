В Запорожье 23-летняя девушка стала жертвой изнасилования

Пациентка 5 городской больницы вышла на перекур вместе с мужчиной, который также находился на лечении в данной больнице, не предполагая, что это закончится изнасилованием.

Инцидент произошел вчера, 22 октября, в темное время суток. Выйдя на перекур вместе с молодой девушкой неизвестный пациент схватил ее и потащил в балку около больницы. Там изверг начал насиловать жертву. На крики девушки очевидцы вызвали копов, которые и словили насильника в момент совершения преступления.

Преступника арестовали, однако сама потерпевшая отказалась писать на него заявление, сообщает Depo.Запоріжжя ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.