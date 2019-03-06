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В Запорожье 15-летняя девочка угодила под колеса легкового авто

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Инцидент произошел вчера, 5 марта, около полудня на улице Производственной в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Так, 56-летний водитель авто "ВАЗ 2109" сбил 15-летнюю девочку-подростка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "Скорая" доставила пострадавшую в больницу.

По факту ДТП открыто уголовное дело по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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