В центре Запорожья под зданием ОГА сожгли палатку протестующего

Сегодня, 28 сентября, около 5:30 утра, на площади Фестивальной сожгли палатку, которую установил мужчина, протестующий против решения суда. В момент инцидента его внутри палатки не было. О происшествии он заявил в полицию, где по факту поджога открыли уголовное производство. Дело квалифицировали как умышленную порчу имущества, сообщают в пресс-службе управления Нацполиции.

Напомним, житель Запорожья установил палатку перед зданием Запорожской облгосадминистрации в знак протеста против решения суда. В 2016 году мужчина на Хортице нанес множество ножевых ранений двум людям, после чего больше года находился в розыске. Осенью 2017 года его задержали во Львове. А 13 августа Орджоникидзовский суд сменил меру пресечения обвиняемому в покушении на умышленное убийство с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Митингующий, палатку которого пытались сжечь — один из пострадавших в том инциденте.