В центре Запорожья не поделили дорогу две легковушки (ФОТО)

Авария произошла в Александровском районе, на пересечении пр. Соборного и ул. Крепостная около 18:00 вчера, 24 октября.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на перекрестке проспекта Соборного и улицы Крепостной (бывш. ул. Грязнова), в районе кафе “Кукуруза”. В результате ДТП никто не пострадал. Легковые автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, сообщает суббота+.

Виновника и обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранителям.