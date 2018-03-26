В центре Запорожья эвакуировали посетителей популярного заведения (ФОТО)

Паб находится в жилом многоэтажном доме

В Запорожье на центральном проспекте Соборном из-за пожара эвакуировали посетителей пивного паба "Порт Рояль".

Как сообщает ГУГСЧС в области, вечером в субботу, 24 марта поступил вызов о том, что в Вознесеновском районе города произошел пожар.

"В пристройке к "Порт Рояль" горели деревянные конструкции кровли и утеплитель на площади 5 кв.м. На момент возникновения пожара кафе работало и в нем находились посетители", - передают спасатели.

Посетителей заведения экстренно эвакуировали, а прибывшие а спасатели уже к 22:15 ликвидировали пожар.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области