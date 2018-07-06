В центре Бердянска взорвали подпольную игротеку

Взрывнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы

В центре Бердянска на улице Университетской сегодня около часа ночи произошел взрыв. Мужчина бросил гранату в подпольную игротеку, замаскированную под Национальную лотерею, и начал убегать. Об этом сообщает сайт ПРО Бердянск.

По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Полицейские догнали и задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, который предположительно, связан с криминальными кругами. Нападение могло быть переделом сфер влияния в незаконном игровом бизнесе.

На место происшествия вызвали взрывотехническую группу. Изъятые остатки взрывного устройства направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство, по которому предусмотрена санкция от 3 до 7 лет тюремного заключения.