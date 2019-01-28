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В спальном районе Запорожья произошло убийство

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Сосед убитого утверждает, что заглянул в гости, и обнаружил тело приятеля без признаков жизнь, в пятницу, 25 января.

В одно из многоэтажек, в Шевченковском районе Запорожья был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. На голове убитого множественные гематомы.

По словам очевидцев, на одежде и обуви мужчины, обнаружившего труп, также присутствуют следы крови.

В спальном районе Запорожья произошло убийство

Все подробности произошедшего устанавливают правоохранители. Идет следствие.

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