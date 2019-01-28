В спальном районе Запорожья произошло убийство

Сосед убитого утверждает, что заглянул в гости, и обнаружил тело приятеля без признаков жизнь, в пятницу, 25 января.
В одно из многоэтажек, в Шевченковском районе Запорожья был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти. На голове убитого множественные гематомы.
По словам очевидцев, на одежде и обуви мужчины, обнаружившего труп, также присутствуют следы крови.
Все подробности произошедшего устанавливают правоохранители. Идет следствие.
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