В результате несчастного случая в Запорожье погиб 2-летний ребенок

В Запорожье 2-летний ребенок выпал из окна 8-этажа дома.

Инцидент произошел вчера, 16 июля, по улице Героев 93-й Бригады 15. Малыш упал на козырек между 1 и 2 этажом. Маленький мальчик не выжил. В момент трагедии дома находились оба родителя и еще один ребенок.

Как выяснилось, отец вместе с детьми смотрел телевизор, мать в это время готовила обед на кухне. Когда мужчина позвал сына, тот не отозвался. Прийдя в комнату отец обнаружил открытое окно и отсутствие москитной сетки. Посмотрев в окно он увидел своего ребенка без признаков жизни на козырьке подъезда.

Подробности трагедии устанавливаются.