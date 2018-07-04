В Мелитополе задержан подозревамый в убийстве студента

Ночью в Мелитополе был убит 19-летний парень. Убийцу задержали по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области, этой ночью, 4 июля, в одном из домов по проспекту Богдана Хмельницкого был убит местный житель.

Правоохранителями оперативно была установлена личность подозреваемого, им оказался 34-летний местный житель. Во время ареста у правонарушителя было изъято орудие убийства.

В ходе оперативно следственных действий выяснилось, что во время распития спиртных напитков между приятелями возник конфликт. В ходе которого, последний выстрелил в 19-летнего студента.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет.