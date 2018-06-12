В Мелитополе водитель иномарки сбил и переехал мотоциклиста

В Мелитополе мотоциклист попал под колеса BMW. Мужчина получил многочисленные травмы и ссадины, передает "0619".

ДТП произошло вчера, 11 июня, около 19:30 на пр. Б.Хмельницкого. По словам очевидцев, водитель легковушки двигался в северном направлении. В районе супермаркета "Сильпо" он решил развернуться, в это время по встречной полосе около "Пассажа" ехал мотоциклист. Легковушка зацепила мотоцикл и он попал под колеса BMW.

Очевидцы происшествия подняли автомобиль и освободили мотоциклиста. В результате, мужчина получил ушибы грудной клетки и позвоночника, а также многочисленные ссадины. Пострадавшего доставили в 1-ю городскую больницу.

Также очевидцы сообщили, что за рулем иномарки находился мужчина кавказской национальности. На месте происшествия работали правоохранители.

Фото: 0619