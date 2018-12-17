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В Мелитополе в смертельном ДТП погибли два человека

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В Мелитополе в ночь на 15 декабря произошло смертельное ДТП.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-21104" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на препятствие - электроопору уличного освещения. После чего автомобиль перевернулся и частично повредил забор частного домовладения.

В результате аварии водитель автомобиля, житель Мелитополя 1994 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Трех пассажиров транспортного средства доставили в больницу. Один из них - парень 1994 года рождения - от полученных травм скончался в больнице.

20-летняя девушка и 24-летний парень, ехавшие на заднем сидении авто, сейчас проходят лечение в первой городской больнице.Ихперевели из реанимации в травматологическое отделение. По информации медиков, их жизни уже ничего не угрожает, состояние характеризуется, как стабильное средней степени тяжести.

У парня несколько тяжелых переломов: плеча, ноги. У девушки тяжелое сотрясение мозга, сломана скуловая кость.

На лечение двух молодых людей их друзья в социальных сетях объявили сбор средств.

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