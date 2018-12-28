В Мелитополе на охраняемой стоянке обокрали Audi

В Мелитополе полицейские задержали подозреваемого в ограблении автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

В полицию с заявлением о краже обратился 59-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные обокрали его автомобиль Audi-A4 прямо на стоянке.

Полицейские установили, что ночью злоумышленник перелез через забор на территорию охраняемой стоянки по улице Ивана Алексеева, затем разбил боковое стекло автомобиля Audi и похитил из него аккумулятор, магнитолу и старт-кабель.

Во время оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность вора. Им оказался 18-летний местный житель.

Похищенное имущество злоумышленник успел спрятать. Полицейские изъяли все вещи и вернули владельцу.

По факту кражи открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.