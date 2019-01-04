В Мелитополе мужчина убил пасынка и покончил с собой

В Мелитополе полиция расследует дело об убийстве 51-летним отчимом своего 24-летнего пасынка, пишет 061.
По сообщению пресс-службы ГУНП Запорожской области, 3 января в полицию обратилась жительница Мелитополя, заявившая, что ее брат не выходит на связь.
Группа быстрого реагирования направилась к нему в дом, где обнаружила два трупа.
Предварительно установлено, что 51-летний мужчина нанес множественные удары топором своему пасынку, от чего тот умер на месте. Нападавший повесился рядом с телом убитого.
Полиция продолжает расследование.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).