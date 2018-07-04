В Мелитополе автомобиль сбил двоих людей на пешеходном переходе

В Запорожской области женщина сбила двоих людей на пешеходном переходе.

Как пишет риаМелитополь, ДТП произошло вчера, 3 июля, по улице Интеркультурной города Мелитополь. Местная жительница на автомобиле "Шевроле" совершила наезд на 2 пешеходов, переходивших дорогу в установленном месте.

Пешеходы получили телесные повреждения разной степни тяжести. Одна из пострадавших была госпитализирована в больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного Кодекса Украины.